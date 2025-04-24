Азия замерла в напряжении: новый теракт в Кашмире грозит разжечь старый конфликт между Индией и Пакистаном. В городе Пахалгам, расположенном в индийском штате Джамму и Кашмир, произошла трагедия, унесшая жизни 26 человек. Это самый кровавый инцидент в регионе со времен ужасающих событий в Мумбаи в 2008 году, когда погибло почти 200 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная группировка «Лашкар-е-Тайба», известная как «Кашмирское сопротивление». Эта организация, зародившаяся еще в конце 80-х при поддержке Усамы бен Ладена, базируется в пакистанском Лахоре, но активно действует в спорном регионе Кашмир. Их цель проста и разрушительна — изгнать индийское присутствие из Кашмира любыми средствами, включая теракты.

Кашмир — это не просто территория, а настоящая пороховая бочка, где Индия и Пакистан десятилетиями спорят за контроль. Здесь же существует самопровозглашенный Азад-Кашмир, непризнанное образование с населением более 3,5 миллиона человек, но его роль в конфликте скорее символическая. А вот теракты, подобные недавнему, способны превратить тлеющий спор в открытое пламя.

Индия уже отреагировала на трагедию жесткими мерами. Дипломатический штат Пакистана в стране сокращен до минимума, пограничный пост в городе Вагах закрыт, а выдача виз для ряда категорий граждан в рамках экономического союза SAARC приостановлена. Эти шаги, конечно, скорее демонстративные, но показывают серьезность намерений Нью-Дели.

Есть и более тревожные сценарии. Поговаривают о возможном пересмотре договора 1960 года о совместном использовании вод реки Инд. Теоретически Индия могла бы ограничить доступ Пакистана к жизненно важным водным ресурсам, создав риск засухи. Однако на практике это почти нереально: процесс займет годы, а последствия проявятся не раньше, чем через полдесятилетия.

Пакистан, в свою очередь, не сидит сложа руки. Власти страны привели армию в полную боевую готовность, готовясь к любому развитию событий. Обе стороны созывают экстренные совещания Советов безопасности, чтобы определить дальнейшие шаги.

Так возможна ли война? Пока это вопрос без ответа. История конфликта между Индией и Пакистаном полна примеров, когда напряжение доходило до предела, но останавливалось в шаге от катастрофы. Однако каждый новый инцидент, особенно такой трагичный, как в Пахалгаме, добавляет масла в огонь.

Мир наблюдает, затаив дыхание. Кашмир остается не только географической, но и символической точкой столкновения двух ядерных держав. И хотя прямое военное столкновение пока кажется маловероятным, исключать ничего нельзя.