По информации CCTV News, 12 апреля в Омане состоялся первый раунд непрямых переговоров между Ираном и США, в центре которых — иранская ядерная программа и вопрос возможного смягчения санкционного давления. Как сообщает RZNonline.ru, контакт между спецпредставителем Вашингтона по Ближнему Востоку Бреттом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи был охарактеризован Белым домом как шаг в сторону конструктивного диалога. Представитель США передал позицию Дональда Трампа о том, что все споры с Тегераном должны разрешаться исключительно дипломатическим путём. Ожидается, что следующая встреча пройдёт 19 апреля.

Несмотря на внешне позитивные сигналы, стороны продолжают настаивать на принципиально противоположных подходах. Вашингтон требует полного свёртывания иранской ядерной программы, тогда как Тегеран заявляет о неотъемлемом праве на развитие мирного атома, ссылаясь на положения ядерного соглашения 2015 года, односторонне расторгнутого самими США.

Параллельно с переговорами усиливается и военно-политическая напряжённость в регионе. США перебросили стратегические силы на Ближний Восток, включая бомбардировщики B-2 и авианосные группы, размещённые на базе Диего-Гарсия. Подобные действия ставят под сомнение миролюбивую риторику Вашингтона, особенно с учётом продолжающейся военной операции в Йемене.

Боевые действия в Йемене не прекращаются почти месяц после приказа президента Трампа о нанесении авиаударов. За это время хуситами было сбито как минимум четыре американских беспилотника MQ-9 Reaper. Последняя атака США по району Бани-Матар в провинции Сана привела к гибели шести человек, ещё два десятка получили ранения. Спасательные работы на месте удара продолжаются.

Тем временем иранские вооружённые силы переведены в состояние повышенной боеготовности. Официальный Тегеран предупредил, что любое нападение на его территорию повлечёт немедленный ответ и превращение американских баз в регионе в «море огня».

Несмотря на давление, эффективность военной стратегии США вызывает сомнения. Хуситы активно используют природные укрытия и горный рельеф, что снижает результативность авиаударов. В таких условиях нападение на Иран было бы дорогостоящим и политически рискованным шагом, поэтому согласие Тегерана на диалог может рассматриваться как попытка выиграть время и ослабить внешнее давление.

С учётом происходящего, даже ограниченный прогресс на переговорах может оказаться критически важным. В ближайшие недели станет ясно, удастся ли сторонам сохранить возможность для мирного урегулирования или же Ближний Восток вновь окажется на грани открытого конфликта.