Украина получила первый из двух шведских самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C (ACS 890), поставку которых ранее анонсировало министерство обороны Швеции. По информации УНИАН, эта машина уже была замечена в воздухе над Львовом, где совершила испытательный полёт. Самолёт прибыл в распоряжение Воздушных сил Украины и стал первой подобной системой, поставленной Киеву западными союзниками.

Как поясняет военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок, шведский ACS 890 значительно уступает по размерам и возможностям более крупным платформам типа американского E-3 Sentry или российского А-50У. Экипаж самолёта составляет шесть человек, взлётная масса — около 13 тонн, в движение он приводится двумя американскими турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B.

Главной особенностью машины является радиолокационная станция PS-890 Erieye, разработанная Ericsson Microwave Systems (ныне Saab Electronic Systems). Она представляет собой АФАР с электронным сканированием и размещена в 9-метровом обтекателе над фюзеляжем. Однако, несмотря на технический прогресс, обзор системы ограничен: по 30 градусов в переднем и заднем секторах остаются недоступными для радаров.

Характеристики радиолокатора позволяют обнаруживать крупные воздушные цели на высотах до 11 километров на расстоянии около 450 км. Современные истребители могут фиксироваться на дистанции не более 350 км, а низколетящие объекты с малой ЭПР — и вовсе на расстоянии порядка 180 км. При этом все данные предоставлены производителем, а реальная эффективность техники в боевых условиях может отличаться.

Хотя в министерстве обороны Швеции заявляют, что ACS 890 даст Украине новые возможности для воздушной разведки, на практике его роль пока ограниченна. ВСУ уже получают разведданные от западных спутников и беспилотников, а один самолёт не способен радикально изменить ситуацию. Кроме того, для полноценной работы в качестве воздушного командного пункта необходима массовая группировка истребительной авиации, которой Украина пока не располагает.

Ходарёнок подчёркивает, что в условиях конфликта использование ACS 890 на передовых рубежах делает его уязвимой целью для систем ПВО большой дальности, таких как российский С-400. Поэтому, по его мнению, с высокой вероятностью самолёт останется в глубоком тылу на аэродромах Западной Украины, чтобы избежать потерь, способных нанести значимый репутационный ущерб.