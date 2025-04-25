В Кировском районе Самары диггеры обнаружили крупный подземный тоннель, о существовании которого, по словам местных властей, им не было известно. Информацию об этом распространил Telegram-канал URBEX Самара.

По утверждению исследователей, речь идёт о заброшенном, но технически активном тоннеле длиной около 150 метров, ведущем на территорию одного из «очень хорошо охраняемых заводов». Несмотря на отсутствие освещения, в помещении сохраняется тепло за счёт старых труб, которые до сих пор функционируют.

Один из участников экспедиции рассказал журналистам, что ранее среди энтузиастов циркулировали слухи о возможной связи объекта с метрополитеном. Однако в ходе исследования выяснилось, что ближайшая станция метро расположена в 1–2 километрах от места находки, а прямого соединения нет.

В свою очередь, в администрации Кировского района Самары опровергли наличие официальной информации о подземной инфраструктуре в указанном месте. «Мы не располагаем сведениями о тоннеле на территории района», — сообщили в ответ на запрос издания «Подъём».

Точная функция подземного объекта, его возраст и принадлежность пока остаются неустановленными. Официальных комментариев от промышленных предприятий, вблизи которых был найден тоннель, также не поступало.