Кому-то идея жизни полностью без коммунальных счетов кажется утопией. Но для французского инженера Симона Аллонно, чей YouTube-канал Glubux собрал тысячи подписчиков, это ежедневная реальность. Его дом в провинции восемь лет функционирует на энергии, добытой буквально из мусора.
Инженерный подход вместо новых технологий
Всё началось с эксперимента 2016 года. Вместо покупки дорогих литий-ионных батарей Симон создал модульную систему из 650 аккумуляторов от списанных ноутбуков. “Это как собирать пазл — каждая ячейка проверяется, сортируется по ёмкости, затем объединяется в блоки”, — объясняет энтузиаст.
Сердце системы — 24 солнечные панели общей мощностью 1,4 кВт. Для накопления энергии используются:
- реконфигурированные батареи ноутбуков (общая ёмкость 460 А/ч)
- промышленный аккумулятор от погрузчика
- самодельная система байпаса на резисторах
Вторая жизнь электронных отходов
“Люди выбрасывают до 50 миллионов тонн гаджетов ежегодно. Моя установка — попытка разорвать этот порочный круг”
Симулируя пиковые нагрузки, изобретатель тестирует систему пылесосом на 1200 Вт. Зимой запаса хватает на 3-4 дня автономной работы благодаря продуманной балансировке напряжения (3.8 В на элемент).
Экономика устойчивого развития
За 8 лет экспериментов:
- Сэкономлено >15 000 € на счетах за электричество
- Переработано 650 кг электронных отходов
- 0 случаев возгорания или серьёзных поломок
Критики указывают на ограничения: система эффективна лишь в регионах с 200+ солнечными днями в году. Однако опыт Glubux доказывает — переход на автономное энергоснабжение возможен без миллионных инвестиций. Главные составляющие успеха? Техническая грамотность, терпение и готовность дать вторую жизнь забытым ресурсам.