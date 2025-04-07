Кому-то идея жизни полностью без коммунальных счетов кажется утопией. Но для французского инженера Симона Аллонно, чей YouTube-канал Glubux собрал тысячи подписчиков, это ежедневная реальность. Его дом в провинции восемь лет функционирует на энергии, добытой буквально из мусора.

Инженерный подход вместо новых технологий

Всё началось с эксперимента 2016 года. Вместо покупки дорогих литий-ионных батарей Симон создал модульную систему из 650 аккумуляторов от списанных ноутбуков. “Это как собирать пазл — каждая ячейка проверяется, сортируется по ёмкости, затем объединяется в блоки”, — объясняет энтузиаст.

Сердце системы — 24 солнечные панели общей мощностью 1,4 кВт. Для накопления энергии используются:

реконфигурированные батареи ноутбуков (общая ёмкость 460 А/ч)

промышленный аккумулятор от погрузчика

самодельная система байпаса на резисторах

Вторая жизнь электронных отходов

“Люди выбрасывают до 50 миллионов тонн гаджетов ежегодно. Моя установка — попытка разорвать этот порочный круг”

Симулируя пиковые нагрузки, изобретатель тестирует систему пылесосом на 1200 Вт. Зимой запаса хватает на 3-4 дня автономной работы благодаря продуманной балансировке напряжения (3.8 В на элемент).

Экономика устойчивого развития

За 8 лет экспериментов:

Сэкономлено >15 000 € на счетах за электричество Переработано 650 кг электронных отходов 0 случаев возгорания или серьёзных поломок

Критики указывают на ограничения: система эффективна лишь в регионах с 200+ солнечными днями в году. Однако опыт Glubux доказывает — переход на автономное энергоснабжение возможен без миллионных инвестиций. Главные составляющие успеха? Техническая грамотность, терпение и готовность дать вторую жизнь забытым ресурсам.