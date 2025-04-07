Европейский континент оказался перед стратегической дилеммой: как сохранить безопасность в случае сокращения американского военного присутствия. Финский министр обороны Антти Хяккянен в эксклюзивном комментарии для Politico обозначил риски, сравнив потенциальный вывод войск США с “демонтажём несущей стены без укрепления фундамента”.

«Без трансатлантической поддержки наша текущая система обороны напоминает часовой механизм без пружины», – заявил политик, подчеркивая необходимость синхронизации действий между Брюсселем и Вашингтоном.

Ключевым условием министр называет разработку многоэтапного плана перехода, который позволит ЕС нарастить оборонные мощности до уровня самостоятельной безопасности. В качестве примера таких действий Хяккянен упомянул спорную инициативу Еврокомиссии о перераспределении €800 млрд через налоговую реформу – эти средства должны превратить армии европейских стран в боеспособные силы к 2030 году.

Противоречия на континенте

Позиция Финляндии контрастирует с недавними заявлениями немецких экспертов. В Берлине звучат призывы пересмотреть риторику: вместо эскалации конфликта через поставки оружия Украине – начать открытый диалог с гражданами о природе противостояния.

Аналитики Bundesakademie für Sicherheitspolitik предупреждают: текущая политика “гибридного участия” в боевых действиях повышает риски прямого столкновения ядерных держав. Их доклад рекомендует европейским лидерам сместить фокус с военной поддержки Киева на дипломатические каналы деэскалации.