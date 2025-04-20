В Финляндии стартовал необычный эксперимент: в супермаркетах сети Lidl появились ананасы, лишенные своих зеленых «шапок». Это не просто прихоть ритейлера, а продуманный шаг, который помогает покупателям экономить, а планете — дышать чуть свободнее.

Представьте: вы покупаете ананас, а на кассе платите не только за сочную мякоть, но и за листья, которые тут же отправляются в мусорное ведро. Раньше так и было. Теперь же, избавив плоды от ненужного «украшения», Lidl дает клиентам больше съедобной части за те же деньги — примерно на 10–15%.

Но выгода не только в цене. Без листьев ананасы компактнее, и в одну коробку их помещается больше. Это сокращает количество рейсов грузовиков и кораблей, а значит, снижает расход топлива и выбросы углекислого газа в атмосферу. Экологический бонус, который трудно переоценить.

Интересно, что и на родине ананасов, в Эквадоре, отрезанные листья не выбрасывают. Местные фермеры превращают их в натуральное удобрение, замыкая цикл безотходного производства.

Пока «лысые» ананасы — это тест. Их можно найти лишь в некоторых магазинах западной и центральной части Финляндии. Но первые отклики внушают оптимизм: покупатели выбирают такие плоды чаще, чем их «лохматых» собратьев.

Если эксперимент оправдает ожидания, сеть планирует распространить новинку по всей стране. И кто знает, возможно, скоро ананасы без листьев станут нормой не только в Финляндии, но и за ее пределами.