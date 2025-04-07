Ежедневное употребление 1-2 яиц больше не считается гастрономическим табу. Последние научные данные развенчивают мифы о вреде этого продукта, превращая его из “подозреваемого” в ценного союзника здоровья.

Кости крепче, чем у трёх богатырей

Масштабный эксперимент 2024 года с участием 19 тыс. добровольцев перевернул представления о яичной диете. Учёные выяснили: съедающие ежедневно 85 г цельных яиц (примерно 2 небольших экземпляра) демонстрируют повышенную минеральную плотность костной ткани. Это открытие особенно важно для профилактики возрастного остеопороза – тихой эпидемии современности.

“Регулярное употребление натурального “мультивитамина в скорлупе” может стать простой стратегией поддержки скелета”, – комментируют авторы исследования в Food&Function.

Кардиологи снимают обвинения

Специалисты из The American Journal of Clinical Nutrition ещё в 2020 доказали: – Яйцо не провоцирует развитие атеросклероза или диабета, если употребляется в разумных количествах. Наш метаанализ 39 исследований это подтверждает, – отмечают учёные.

Пищевая ценность:

Белок альбумин – эталон усвояемости (97%)

12 основных витаминов в желтке – от А до В12

Холин – “строитель” нейронных связей

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин – защита зрения

“Секрет пользы – в сбалансированной формуле. Я стараюсь рекомендовать пациентам органические яйца от кур свободного выгула”, – отмечает диетолог Марина Фролова. Ограничения остаются лишь для людей с диагностированным сахарным диабетом или генетическими нарушениями липидного обмена.