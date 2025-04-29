Знаете ли вы, что ваша группа крови — это не просто строчка в медицинской карте, а своеобразный код, влияющий на здоровье, восприимчивость к инфекциям и даже на то, укусит ли вас клещ в лесу? С момента открытия системы ABO в 1901 году австрийским ученым Карлом Ландштейнером наука шагнула далеко вперед: сегодня известно около 90 групп крови, и каждая из них может рассказать о человеке больше, чем кажется.

Начнем с основ. Группа крови, в сочетании с резус-фактором, определяет, чью кровь можно перелить человеку в критический момент. Первая группа (O) — настоящий спаситель, ведь она подходит почти всем, если совпадает резус. Вторая (A) и третья (B) совместимы только с собой и с первой группой, а вот четвертая (AB) — привередливая: принимает любую кровь, но поделиться может только с такими же, как она.

Интересно, что группы крови распределены по планете неравномерно. В Латинской Америке и Африке доминирует первая группа, в Европе чаще встречается вторая, а в Азии — третья. Четвертая группа — редкость, но в Корее, Пакистане и Узбекистане её обладателей больше всего. В России же статистика такая: 42% населения с первой группой, 35% со второй, 20% с третьей и лишь 3% с четвертой.

Но группа крови — это не только вопрос переливания. Как поясняет генетик Ирина Колесникова, гены, определяющие группу, работают не только в крови, но и в других тканях организма. Это объясняет, почему у людей с разными группами крови неодинаковые риски заболеваний. Например, обладатели второй и третьей групп чаще сталкиваются с повышенным уровнем “плохого” холестерина, а у носителей четвертой группы на 20% выше вероятность диабета второго типа и проблем с памятью.

Инфекции тоже выбирают “своих”. Первая группа словно щит против малярии, но делает человека уязвимым для холеры и туберкулеза. Вторая группа чаще страдает от коронавируса, а третья — от сальмонеллеза и пневмонии. Четвертая же группа повышает риск заражения ВИЧ почти на 19%.

А теперь неожиданный поворот: даже клещи, оказывается, неравнодушны к группе крови. Исследование из Чехии, опубликованное в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine, показало, что эти кровососы чаще “прилипают” к людям со второй группой, а вот обладателей третьей обходят стороной. Ученые пока осторожны в выводах, но уже задумываются, как использовать это знание для защиты от укусов и связанных с ними болезней.

Так что группа крови — это не просто биологическая метка, а ключ к пониманию собственного организма. Она может подсказать, на что обратить внимание в питании, какие риски учесть и даже как подготовиться к прогулке в парке. А вы знаете свою группу? Возможно, пора проверить — и не только ради любопытства.