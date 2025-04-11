Парламент Эстонии одобрил закон, позволяющий применять вооружённую силу против «опасных» или «подозрительных» судов в территориальных водах страны. Эти меры уже вызвали обеспокоенность в Москве, особенно с учётом 142 километров общей морской границы в Финском заливе между Эстонией и Россией. Российские власти расценивают инициативу как потенциальную угрозу и не исключают ответных шагов.

Согласно заявлению эстонской стороны, предполагается обязательная эвакуация экипажа перед возможным уничтожением судна. Однако в Госдуме считают такую практику избыточно агрессивной и провокационной. Депутат Андрей Колесник прямо назвал закон вызовом России. По его мнению, действия Таллина находятся под внешним влиянием, в частности, со стороны Вашингтона, который ранее высказывался за ограничение передвижения российских танкеров в акватории Балтики.

Колесник подчеркнул, что возможным ответом может стать организация военного сопровождения российских гражданских судов, следующих в Калининградскую область. Он отметил, что новый порядок в Эстонии может создать дополнительные риски для безопасности судоходства в этом регионе, в том числе для поставок в анклав.

Критика прозвучала и внутри самой Эстонии. Бывший глава военно-морских сил страны Юри Саска отметил, что новая норма может перегрузить и без того ограниченные возможности эстонского флота. Он выразил сомнение в целесообразности такого шага, указав на напряжённую обстановку и возможные непредсказуемые последствия. На сегодня ВМС Эстонии насчитывают около 450 военнослужащих и располагают минимальным числом кораблей — преимущественно патрульных и тральщиков.

Принятый документ наделяет эстонские силы обороны правом атаковать суда, которые сочтут угрожающими подводной инфраструктуре. В российской Госдуме предупреждают, что подобный подход может не только затруднить движение танкеров по Балтийскому морю, но и создать угрозу транспортной безопасности Калининградской области.