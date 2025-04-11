Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Мир» объявил о подготовке к масштабным совместным военным учениям с Россией, которые пройдут в сентябре текущего года. По его словам, манёвры призваны продемонстрировать способность обеих стран защитить общее пространство — от западных до восточных границ, от Бреста до Владивостока.

Лукашенко сообщил, что директива о проведении учений уже подписана, а полигоны для маневров определены. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию, союзники не могут игнорировать другие потенциальные угрозы и возможные направления, на которых может возникнуть конфликт. При этом белорусский лидер уточнил, что на этот раз ведущая роль отводится именно Белоруссии. Это сделано для того, чтобы не отвлекать российские силы от других участков, где они уже задействованы.

Президент также прокомментировал размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. По его словам, это решение сыграло стабилизирующую роль в регионе. Лукашенко провёл параллель с ситуацией вокруг КНДР, подчеркнув, что наличие ядерного потенциала служит сдерживающим фактором: «Как бы кому-то ни хотелось стереть с земли Северную Корею, не получается. Ядерная страна. Если бахнет, так мало не покажется. Точно так же и с Белоруссией».

Заявления Лукашенко прозвучали на фоне обеспокоенности, озвученной главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он предположил, что предстоящие учения могут быть прикрытием для новой фазы наступательных действий, напоминая о событиях 2022 года. Однако в Минске подчёркивают исключительно оборонительный характер планируемых мероприятий и отрицают любые намерения нарушить существующий баланс.