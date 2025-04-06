Каждый выход в лес превращается в русскую рулетку – об этом напоминают эпидемиологи Тверской области. Пока с начала сезона жителям региона удаётся избежать заражения опасными инфекциями через укусы клещей. Официальная статистика не фиксирует ни одного случая клещевого энцефалита, боррелиоза или других специфических заболеваний.

“Природа не дарит безопасных укусов – за каждой ранкой от клеща может стоять тёмная лошадка инфекции”, – предупреждают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты составили настоящий “букет” рисков, развенчивая миф о безвредности паукообразных. Среди потенциальных угроз:

Молниеносный энцефалит, поражающий нервную систему

Коварный боррелиоз с трудно диагностируемыми симптомами

Эрлихиоз и анаплазмоз – тихие “убийцы” иммунитета

Советам по первой помощи при укусах в регионе уделяют особое внимание. Ранее главный врач тверской скорой помощи Максим Петрушин в эксклюзивном интервью нашему изданию раскрыл алгоритм экстренных действий. Медик акцентировал: самолечение зачастую опаснее самого укуса.

Эпидемиологи напоминают – профилактика остаётся главным оружием. Репелленты с перметрином, закрытая одежда и регулярные осмотры тела превращают пикники в лесу из русской рулетки в контролируемый риск. Особую бдительность советуют сохранять до конца сентября – традиционного пика активности членистоногих.