Вы каждый день заряжаете свой смартфон, не задумываясь, что простая привычка может обернуться серьёзными проблемами для гаджета. Оказывается, одна мелочь, на которую мало кто обращает внимание, способна ускорить износ батареи и даже замедлить работу устройства. Речь идёт о зарядке телефона в защитном чехле.

Краснодарский специалист по радиоэлектронике Вячеслав Сафронов предостерегает: чехол, который кажется надёжной защитой, на деле может стать врагом вашего смартфона. По словам эксперта, аксессуар блокирует нормальную вентиляцию, из-за чего устройство перегревается во время зарядки. А жар, как известно, — злейший враг аккумулятора.

Перегрев приводит к тому, что батарея изнашивается в разы быстрее. Вы начинаете замечать, что телефон разряжается за считанные часы, а приложения запускаются с трудом. И мало кто связывает эти проблемы с банальным чехлом, который просто не сняли перед подключением к розетке.

Кроме того, зарядка в чехле занимает больше времени, что создаёт дополнительную нагрузку на гаджет. Сафронов подчёркивает: производители не зря указывают в инструкциях, что перед зарядкой аксессуары лучше снимать. Но, увы, мало кто заглядывает в эти рекомендации.

Если вы боитесь поцарапать устройство без чехла, специалист советует класть телефон на мягкую ткань во время зарядки. А ещё — держите гаджет подальше от батарей, обогревателей и прямого солнца, чтобы избежать лишнего нагрева.

Ещё один важный совет от эксперта: не экономьте на зарядных устройствах. Дешёвые адаптеры и кабели могут содержать некачественные компоненты, которые только усугубят ситуацию. Итог — поломка, ремонт и траты, которых можно было избежать, выбрав оригинальную продукцию.

По словам Сафронова, забота о смартфоне — это не мелочь, а инвестиция в его долговечность. Простые правила помогут сохранить производительность устройства и уберечь ваш бюджет от непредвиденных расходов.