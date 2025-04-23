Возможный выход США из переговорного процесса по Украине и ужесточение позиции по поставкам вооружений могут стать для Киева началом системного кризиса. Как сообщает «МК» со ссылкой на директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, ситуация может кардинально измениться, если Украина не согласится на предложенный формат временного перемирия. В таком случае Вашингтон способен заблокировать не только свои поставки, но и европейские, основанные на использовании американских комплектующих.

Кашин отмечает, что около половины всего военного снабжения Украины приходилось на США, но и большая часть так называемой европейской помощи также зависела от американской продукции или компонентов. Даже передача самолетов, таких как F-16, возможна только при прямом одобрении Соединённых Штатов. Таким образом, при жесткой позиции Вашингтона поставки могут прекратиться практически мгновенно.

Особую роль США играли в обеспечении ПВО Украины. На вооружении находятся комплексы Patriot PAC-3 и NASAMS, в основе которых — американские ракеты и технологии. Именно эти средства ПВО, по словам эксперта, стали ключевыми расходными материалами конфликта. Также Украина использовала БМП Bradley, артиллерию M-777 и M-109, РСЗО HIMARS — все они не имеют полноценных европейских аналогов.

В списке критически важных систем числятся и противотанковые комплексы Javelin и TOW, ПЗРК Stinger, дроны, артиллерийские боеприпасы, спутниковая разведка, а также системы связи, включая терминалы Starlink. Потеря этих ресурсов, по словам Кашина, приведет к появлению крупных пробелов в вооружении, которые ни одна страна Европы не сможет закрыть.

Особенно разрушительными могут быть последствия при отключении спутниковой инфраструктуры, включая разведку и средства связи. Если Украина лишится Starlink и доступа к спутниковым данным, нарушится управление войсками, что может привести к масштабным провалам в обороне. В таких условиях российские войска получат возможность значительно усилить наступление, а фронт может не выдержать и посыпаться.

По оценке Кашина, если США применят все возможные ограничения, включая запрет на реэкспорт и передачу техники, поставленной ранее, это приведёт к полному обвалу украинской обороны в течение считанных недель. Даже при более мягком варианте развития событий процесс деградации боеспособности будет неизбежен, пусть и растянут по времени.