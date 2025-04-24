Полноценные нейроинтерфейсы, которые позволят управлять роботами силой мысли и расширять сенсорные возможности человека, станут реальностью лишь после достижения человечеством технологической сингулярности — момента, когда искусственный интеллект превзойдёт человека.

Об этом заявил старший научный консультант DeepMind Джефф Клун на пленарной сессии конференции TRANS AI 2025, проходящей в Инновационном центре «Сколково».

«AI развивается с удивительной скоростью. Каждый десятый эксперт считает, что уже к 2027 году появятся системы, сопоставимые с человеческим интеллектом. А половина специалистов полагает, что это произойдёт к середине века», — отметил Клун.

По его словам, именно мощь общего искусственного интеллекта (AGI), способного к самообучению и адаптации, станет толчком к созданию прорывных технологий, включая нейроинтерфейсы и антропоморфных роботов.

Сегодня развитие ИИ опережает другие направления, поскольку управлять информацией в цифровом виде значительно проще, чем реальными атомами и нейронами.

«После появления сверхчеловеческих ИИ-систем мы увидим взрывной прогресс и в других высокотехнологичных сферах, включая безопасные нейроинтерфейсы и человекоподобную робототехнику», — подытожил эксперт.

Что такое технологическая сингулярность?

Технологическая сингулярность — гипотетический момент, когда развитие ИИ станет настолько быстрым и непрерывным, что приведёт к кардинальным изменениям в обществе и технологической среде. Такие системы смогут самостоятельно совершенствоваться, ускоряя научный прогресс до невообразимых скоростей.

О конференции TRANS AI

Форум TRANS AI 2025 — крупнейшая площадка в России, посвящённая применению ИИ в транспортной сфере. Он собрал более 400 экспертов, учёных, представителей власти и технологических компаний. Участники обсуждают влияние искусственного интеллекта на логистику, автоматизацию транспорта и трансформацию рынка труда.