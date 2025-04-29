Гибель генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России, вновь обострила вопросы безопасности российских военных руководителей. Как отметил военный обозреватель Виктор Баранец в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград», трагедия наглядно продемонстрировала необходимость пересмотра существующих мер охраны высшего командного состава.

Баранец напомнил, что еще после убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в конце прошлого года стоило серьезно задуматься о безопасности генералов. Он подчеркнул, что угроза стала повсеместной, а потенциальные диверсанты могут находиться вблизи ключевых объектов и даже на территории, прилегающей к Генеральному штабу на Фрунзенской набережной. По его словам, ситуация сравнима с положением в прифронтовом городе, что требует повышенного внимания и дополнительных мер защиты.

Особо отмечено, что Ярослав Москалик занимал крайне важную должность в структуре Генштаба и являлся одной из приоритетных целей для украинской разведки. Баранец убежден, что атаки на ключевых военных лидеров продолжают оставаться частью вражеской стратегии.

Политолог Юрий Кот также высказался по поводу случившегося. Он подчеркнул, что гибель Москалика произошла в Пасхальную неделю — период, когда церкви полны людей, что свидетельствует о повышенной активности врага именно в наиболее уязвимые моменты. По мнению Кота, противник будет продолжать попытки устранения высокопоставленных представителей российского командования, что требует усиления мер безопасности.