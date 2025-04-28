В Перу археологи исследуют загадочное древнее сооружение, которое может быть связано с исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Структура, известная как Араму-Муру, расположена недалеко от озера Титикака на юге страны. Она представляет собой высеченные в камне «врата» высотой семь метров и шириной 6,7 метра, в центре которых находится Т-образная ниша высотой около двух метров. Ученые обратили внимание на вертикальные канавки по бокам конструкции, которые могли иметь как декоративное, так и практическое назначение.

По мнению археолога Мохаммада Фироза, Араму-Муру могла быть создана цивилизацией, о существовании которой современная наука почти ничего не знает. При этом есть предположение, что сооружение появилось еще до эпохи инков.

Исследователи отмечают, что несмотря на отсутствие раскопок и прямых доказательств, Араму-Муру остается важным археологическим памятником, притягивающим туристов и духовных искателей своей загадочностью.

Структура, вероятно, использовалась в религиозных целях и демонстрирует высокий уровень каменной обработки — в то время как другие народы пользовались примитивными орудиями из дерева, камня и костей.