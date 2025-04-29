С приближением майских праздников, когда шашлыки и пикники становятся главным развлечением, врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг россиян от опасной ошибки, которая может обернуться трагедией. В эфире программы на канале «Россия 1» он рассказал о коварстве жидкости для розжига, способной в одно мгновение превратить весёлый отдых в больничную палату.

Главная опасность, по словам медика, кроется в попытке подлить средство прямо в открытый огонь. Это может спровоцировать взрыв, причём прямо в руках. «Огонь не прощает беспечности, — подчеркнул Мясников. — Даже качественная жидкость может стать причиной тяжёлых ожогов».

Доктор привёл в пример случаи из своей практики, когда люди, неосторожно обращаясь с розжигом, получали серьёзные травмы. Один из его знакомых даже оказался в реанимации из-за такой оплошности. Эти истории — не просто слова, а реальное напоминание о том, как важно соблюдать осторожность.

Мясников призвал всех, кто планирует отдых на природе, запомнить простое правило: огонь и жидкость для розжига не должны встречаться в момент, когда пламя уже горит. Лучше подготовить всё заранее, чтобы не рисковать здоровьем.

Совет врача особенно актуален в преддверии длинных выходных, когда многие отправятся за город. Огонь, который кажется таким дружелюбным в костре или мангале, в одну секунду может стать врагом, если забыть о безопасности.

К слову, эксперты не раз напоминали, что отдых на природе требует не только осторожности, но и подготовки. Так, врачи советуют иметь под рукой аптечку с базовыми средствами, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Ведь лучше предупредить проблему, чем потом бороться с её последствиями.