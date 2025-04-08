Почти вековая научная баталия вокруг загадочной смерти Тутанхамона получила неожиданную развязку. Последние исследования мумии молодого фараона указывают на сезонного убийцу, терроризировавшего Нильскую долину тысячелетиями – малярийного комара.

«Повторяющиеся приступы болотной лихорадки стали для ослабленного организма последней каплей», – отмечают авторы сенсационного исследования.

Международная команда генетиков из Египта и Германии провела CSI-расследование длиной в 33 века. Анализ костных тканей выявил роковое совпадение: царственная семья несла в себе смертельный «троянский вирус» через поколения.

Роковой наследник

Историки сравнивают династию XVIII с античной версией «Проклятия малярии»:

Дедушка Аменхотеп III – умопомрачительные 38 лет правления, закончившиеся малярийной комой

Бабушка Тия – царица-долгожительница, чью мумию нашли с характерными повреждениями костей

Внук-подросток – самый знаменитый пациент древней истории, чья гробница сохранила следы 5 смертельных паразитов

Археологическая ирония

Ирония судьбы: открытие Картером нетронутой гробницы в 1922 году сперва породило миф о «проклятии фараонов». Теперь же те самые артефакты стали биологической капсулой времени, позволившей расшифровать настоящую причину «проклятия».

Медицинский парадокс: сегодня курс хлорохина решает проблему за 72 часа. Но в эпоху бронзового века комары Anopheles выступали безжалостными цареубийцами, не разменявшими даже золотые маски на жизнь своих жертв.

Это открытие не только закрывает детективную историю, но и переписывает главы о династических кризисах. Возможно, именно малярия подготовила почву для религиозных реформ Эхнатона, пытавшегося найти защиту у нового солнечного бога.