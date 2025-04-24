После массированного удара российских Вооружённых сил по Киеву с использованием высокоточного оружия, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с жёстким заявлением. В своей публикации в социальных сетях она открыто заявила, что битва между Украиной и Россией должна вестись до полного уничтожения одной из сторон, отвергнув любые идеи о мирных переговорах.

По словам Безуглой, конфликт должен продолжаться до тех пор, пока либо Украина, либо Россия не прекратят своё существование. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует от украинцев решительности и мобилизации. В своём обращении депутат призвала граждан Киева не впадать в панику после обстрелов, а, напротив, активно включиться в борьбу, в том числе через участие в мобилизации или другую помощь фронту.

Её заявление прозвучало после ночного удара по украинской столице, в ходе которого, как сообщило Министерство обороны России, были поражены важнейшие объекты, задействованные в авиационной и ракетно-космической промышленности, а также в производстве порохов и компонентов ракетного топлива. По официальным данным, российская армия применила высокоточные средства поражения большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Военкоры также сообщили, что по целям на территории Украины, включая Киев, были запущены крылатые ракеты «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Удары наносились по ключевым инфраструктурным и военным объектам.