Россия отвечает на теракты против высокопоставленных представителей армии, используя высокоточное оружие, сообщил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

По его словам, такие акции возмездия не афишируются публично и проводятся без создания угрозы для мирного населения. Колесник подчеркнул, что в отличие от Украины, Россия не использует диверсионные методы в пропагандистских целях, а действует с расчетом на эффективность и безопасность.

«Это целесообразно для наших людей, чтобы россияне чувствовали уверенность и понимали, что ответка прилетает на сторону противника. Украина же это делает в пропагандистских целях», — отметил депутат.

Он добавил, что цель ударов — устранение реальной угрозы, а не демонстративные акции. При этом, по словам Колесника, для ликвидации высокопоставленных целей необязательно использовать агентов: «Достаточно ракет — и на небо улетит довольно серьезное количество высокопоставленных чинов».