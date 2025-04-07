“Ирония судьбы: продукт, считающийся символом здоровья, стал причиной невероятно редкой трагедии” – комментируют эксперты историю, потрясшую медицинское сообщество Европы.

53-летний житель Копенгагена стал жертвой экзотического отравления, о котором ранее не сообщалось в северных широтах. Главным фигурантом дела оказался… обычный кокосовый орех, пролежавший при комнатной температуре 31 день.

Как безобидный перекус превратился в смертельную ловушку

Согласно отчёту госпиталя Rigshospitalet, мужчина выпил менее 100 мл жидкости с пугающими последствиями:

05:00 – Первые симптомы интоксикации: тошнота и спутанность сознания

– Первые симптомы интоксикации: тошнота и спутанность сознания 11:30 – Экстренная госпитализация с судорогами

– Экстренная госпитализация с судорогами 19:45 – Диагностирован отёк мозга

– Диагностирован отёк мозга +24 часа – Летальный исход из-за полиорганной недостаточности

Микроскопический убийца в скорлупе

Лабораторный анализ выявил в остатках жидкости грибок Arthrinium saccharicola, произведший мощнейший нейротоксин. “Этот организм обычно развивается в тропиках при +30°С, – поясняет микробиолог Ларс Йоргенсен. – Но глобальное потепление расширяет его ареал”.

Важно: Эксперты советуют хранить вскрытые кокосы не дольше 12 часов в холодильнике. Характерные признаки заражения – розоватые разводы на мякоти и затхлый запах, маскирующийся под естественный аромат кокоса.