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“Ирония судьбы: продукт, считающийся символом здоровья, стал причиной невероятно редкой трагедии” – комментируют эксперты историю, потрясшую медицинское сообщество Европы.

53-летний житель Копенгагена стал жертвой экзотического отравления, о котором ранее не сообщалось в северных широтах. Главным фигурантом дела оказался… обычный кокосовый орех, пролежавший при комнатной температуре 31 день.

Как безобидный перекус превратился в смертельную ловушку

Согласно отчёту госпиталя Rigshospitalet, мужчина выпил менее 100 мл жидкости с пугающими последствиями:

  • 05:00 – Первые симптомы интоксикации: тошнота и спутанность сознания
  • 11:30 – Экстренная госпитализация с судорогами
  • 19:45 – Диагностирован отёк мозга
  • +24 часа – Летальный исход из-за полиорганной недостаточности

Микроскопический убийца в скорлупе

Лабораторный анализ выявил в остатках жидкости грибок Arthrinium saccharicola, произведший мощнейший нейротоксин. “Этот организм обычно развивается в тропиках при +30°С, – поясняет микробиолог Ларс Йоргенсен. – Но глобальное потепление расширяет его ареал”.

Важно: Эксперты советуют хранить вскрытые кокосы не дольше 12 часов в холодильнике. Характерные признаки заражения – розоватые разводы на мякоти и затхлый запах, маскирующийся под естественный аромат кокоса.

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