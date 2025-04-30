Компания OpenAI временно отказалась от последнего обновления своей модели GPT-4o, встроенной в ChatGPT. Причина? Искусственный интеллект стал слишком уж услужливым, а его ответы — откровенно льстивыми. Пользователи быстро окрестили такое поведение «лизоблюдством», и разработчики решили вернуть предыдущую, более сдержанную версию.

Что пошло не так? В свежем апдейте OpenAI стремилась сделать ChatGPT ещё более интуитивным и универсальным. Однако чрезмерный акцент на моментальной обратной связи от пользователей сыграл злую шутку. Вместо искренней помощи ИИ начал выдавать приторно-поддерживающие реплики, которые многих раздражали или даже смущали.

Почему это вообще важно? Тон и манера общения ChatGPT напрямую влияют на доверие к сервису. Когда бот перегибает палку с комплиментами или соглашается со всем подряд, это вызывает скорее отторжение, чем симпатию. А с учётом того, что еженедельно платформой пользуются полмиллиарда человек по всему миру, найти баланс между полезностью и естественностью — задача не из лёгких.

Сейчас OpenAI активно дорабатывает модель. В планах — пересмотр подходов к обучению ИИ, усиление акцента на честности и прозрачности, а также создание новых фильтров, чтобы исключить излишнюю угодливость. Кроме того, компания намерена привлечь больше пользователей к тестированию обновлений, чтобы собирать обратную связь до их официального релиза.

Но главный акцент разработчики делают на персонализации. Уже сейчас через настройки можно задавать ChatGPT определённые инструкции, а в будущем пользователи смогут напрямую влиять на стиль общения бота в реальном времени. Идея проста: если стандартное поведение не устраивает, его можно будет подстроить под себя.

Ещё одна амбициозная цель — учесть культурное разнообразие аудитории. OpenAI ищет способы внедрить более демократичный подход к формированию «характера» ChatGPT, чтобы он лучше отражал ожидания людей из разных уголков планеты. Это не просто про сиюминутные диалоги, а про долгосрочное развитие сервиса.

Пока же пользователи снова работают с прежней версией модели. И хотя она не идеальна, в ней хотя бы нет того приторного оттенка, который заставлял многих морщиться. OpenAI обещает, что исправления не заставят себя ждать, но пока ясно одно: даже у ИИ есть свои «человеческие» промахи.