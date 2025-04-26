Российский бренд Caviar, известный своими эксклюзивными версиями электронных устройств, представил обновление коллекции Credo, посвященной мировым религиям.

В линейку вошли кастомизированные iPhone с многослойными композициями, украшенными чистым золотом, в честь христианства, ислама и буддизма. Презентация состоялась накануне ряда важных восточных религиозных праздников. Об этом CNews сообщили представители компании.

Одной из центральных моделей новой серии стала St Peter’s Basilica, посвященная памяти Папы Римского Франциска. Ее дизайн включает детализированную многослойную 3D-миниатюру Собора Святого Петра в Ватикане, выполненную из титана и покрытую тонкими слоями золота 999 пробы (7 микрометров).

В коллекцию также вошли модели Medina, являющаяся посвящением священным местам ислама с рельефом мечети Аль-Масджид ан-Набави, покрытым золотом, и OM, вдохновленная восточной философией и символом “Ом”, выполненным в объеме лотоса с оранжевой эмалью и декорированным 32 гранатами.

Каждый из трех дизайнов выпущен строго ограниченным тиражом – по 99 экземпляров. Стоимость эксклюзивных смартфонов в коллекции Credo начинается от 569 тысяч рублей. Отмечается, что по индивидуальному заказу представленные дизайны также могут быть выполнены на флагманских моделях смартфонов Samsung и Huawei.