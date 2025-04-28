Блогерша и бывшая супруга российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина продемонстрировала фигуру в откровенном образе.

Соответствующее видео появилось в одном из аккаунтов в социальных сетях девушки. Откровенный контент не остался незамеченным, собрав много восторженных комментариев поклонников девушки, которые засыпали её комплиментами и словами поддержки.

В коротком ролике 25-летняя инфлюэнсерша предстала в черных ультракоротких шортах и бюстгальтере без бретелей. Затем она примерила зеленый вельветовый костюм — укороченный жакет и мини-юбку. При этом девушка умудрилась дополнить образ интересным “хэндмейдом” – множеством булавок, которые она разместила на нижней части жакета.

Образ Дилары дополнили массивные круглые серьги, выразительный макияж с черными стрелками и нюдовая помада.

Ранее Зинатуллина неоднократно делилась с подписчиками смелыми фотосессиями и образами, подчеркивающими ее стиль и фигуру.