Бои в районе Горналя, последнего населённого пункта Курской области, который удерживается украинскими силами, продолжаются с высокой интенсивностью. По данным Telegram-канала «Северный ветер», российские штурмовые подразделения уже прорвались на территорию поселка, где столкнулись с ожесточённым сопротивлением.

Вооружённые силы Украины используют артиллерию, беспилотники и пытаются перебрасывать резервы, однако успеха не добиваются. С российской стороны, в ходе наступления применяются нестандартные тактические приёмы. Один из таких манёвров включал скрытное продвижение штурмовой группы по реке Псел. На двух лодках бойцы преодолели около пяти километров и вышли в тыл украинскому гарнизону. В это же время вражеские позиции были атакованы с севера, что позволило российским силам дезорганизовать оборону и перейти к ближнему бою.

В результате удара, как сообщает ресурс, близкий к группировке «Север», были уничтожены украинские солдаты, пикапы и бронетранспортеры М-113. Закрепление в районе Горнальского монастыря дало российской армии возможность контролировать прилегающую местность, в том числе равнины Сумской области и село Мирополье. По информации разведки, оттуда ранее запускались беспилотники по целям в Курской области.

Одновременно противник предпринял попытку прорвать оборону в направлении Гоптаровки на белгородском участке. Несколько украинских штурмовых групп на квадроциклах были оперативно обнаружены и уничтожены операторами FPV-дронов. Также по позициям ВСУ западнее Мирополья нанесли удары российские беспилотники. По данным «Северного ветра», в Мирополье аэроразведка выявила три расчёта БПЛА, которые были уничтожены точечными ударами.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее подчеркнул, что российским силам не следует спешить с полным освобождением Курской области. По его мнению, попытка форсировать наступление приведёт к неоправданным потерям, поскольку ВСУ уже сосредоточили значительные силы для обороны Горналя и активно применяют дроны для контроля обстановки.