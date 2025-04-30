Каждый день на границе Курской области разворачивается настоящая технологическая война. В Глушковском районе бойцы добровольческой бригады “Барс-Курск” сбивают до десяти украинских беспилотников, защищая приграничные территории от воздушных угроз. Об этом рассказал командир роты с позывным Борода, подчеркнув, что обстановка остается на пределе.

Глушковский район, расположенный на стыке с Украиной, не был оккупирован, но регулярно становится мишенью для атак. Здесь, на узкой полосе земли, соседствующей с Рыльским и Кореневским районами, беспилотники ВСУ — от ударных FPV-дронов до самолетных аппаратов — пытаются прорвать оборону.

По словам командира, арсенал противника разнообразен: от компактных дронов-камикадзе до более сложных моделей, прозванных “крыльями”, которые доставляют ударные устройства. Есть и тяжелые аппараты, вроде тех, что бойцы называют “Баба-Яга”. Каждый сбитый дрон — это спасенные жизни и предотвращенные разрушения.

Борода признается: ситуация не становится проще. Напротив, атаки приобретают новый размах. Если раньше удары наносились хаотично, то теперь противник использует комбинированные подходы, сочетая разные типы беспилотников для максимального эффекта.

Несмотря на напряжение, бойцы “Барс-Курск” держат рубеж. Их работа — это не только физическая борьба с техникой, но и постоянная адаптация к новым вызовам. Каждый день на границе — это проверка на прочность, где нет права на ошибку.