Многие женщины привыкли терпеть боль во время менструации или заглушать её обезболивающими, но это может быть опасной ошибкой. Гинеколог Ольга Каплина в своём видеоблоге на YouTube предостерегла: за привычным дискомфортом нередко скрываются серьёзные проблемы, такие как эндометриоз, миома матки или воспалительные процессы.

Вместо того чтобы глушить симптомы таблетками, врач советует немедленно обратиться к специалисту. Только комплексное обследование, включая УЗИ, поможет выявить истинную причину боли и подобрать правильное лечение. Игнорирование проблемы может привести к осложнениям, которых можно было бы избежать.

Ещё одна распространённая ошибка, по словам Каплиной, — использование агрессивных средств для интимной гигиены. Они нарушают естественный баланс и способны спровоцировать раздражение или инфекции. Женщинам стоит быть внимательнее к выбору уходовых продуктов и отдавать предпочтение мягким, нейтральным составам.

Не менее тревожный сигнал — нерегулярный менструальный цикл. Многие воспринимают это как мелочь, но врач настаивает: любое отклонение от нормы требует консультации. Промедление в таких случаях играет против здоровья.

Каплина также напомнила о важности регулярных осмотров у гинеколога. Даже если ничего не беспокоит, профилактические визиты помогают обнаружить скрытые патологии на ранней стадии, когда их проще вылечить. Самолечение, напротив, часто оборачивается плачевными последствиями.

Доктор подчёркивает: забота о себе начинается с внимания к сигналам тела. Не стоит воспринимать боль или неудобства как неизбежность — это не норма, а повод действовать. Чем раньше женщина обратится за помощью, тем больше шансов сохранить здоровье на долгие годы.