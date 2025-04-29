Представьте себе Древний Египет, где кошки не просто бродят по улицам, а становятся частью священных ритуалов. Новое исследование, опубликованное на платформе bioRxiv, предполагает, что именно массовые обряды египтян, проводимые около 3000 лет назад, могли превратить этих грациозных хищников в наших домашних любимцев.

В те времена кошки играли особую роль: их мумифицировали и приносили в жертву богам как символ веры. Чтобы удовлетворить огромный спрос, египтяне начали специально разводить животных, выбирая самых спокойных и дружелюбных. Так, по мнению ученых, начался процесс одомашнивания.

Исследователи пошли дальше и изучили строение скелетов. Сравнив останки современных домашних кошек с дикими европейскими и африканскими сородичами, они выяснили удивительный факт: наши мурлыки ближе к африканским Felis lybica, чем к европейским Felis silvestris. Это указывает на Северную Африку как на колыбель домашних кошек.

Генетический анализ добавил красок в эту картину. Ученые выявили две волны миграции кошек по Средиземноморью. Первая случилась еще в I тысячелетии до нашей эры, а вторая заложила основу для тех самых пушистых компаньонов, которых мы знаем сегодня.

Однако точка в этой истории еще не поставлена. Чтобы подтвердить гипотезу, ученым предстоит изучить геномы древнеегипетских кошек, которые пока остаются загадкой. Эти данные могут окончательно раскрыть, как ритуалы прошлого превратили дикого зверя в ласкового соседа по дивану.

Пока же ясно одно: связь между человеком и кошкой уходит корнями в песчаные просторы Египта, где вера и быт сплелись в удивительный узор истории. Возможно, каждый раз, когда ваш кот мурлычет у вас на коленях, он несет в себе отголоски древних обрядов.