Пятые сутки подряд российские силы продолжают наносить мощные удары по стратегическим тылам Украины. В ночь на 28 апреля беспилотники и ракеты нанесли серию точных ударов по ключевым объектам противника, в результате чего были выведены из строя важнейшие элементы военной инфраструктуры ВСУ.

Как сообщили военные аналитики, под удары попали центры управления, склады вооружений и узлы связи, имеющие критическое значение для обеспечения украинской армии. Министр обороны России Андрей Белоусов подтвердил, что среди поражённых целей оказались штабы, где находились офицеры НАТО и высший командный состав ВСУ. По его словам, удары нанесли серьёзный урон управлению и координации украинских сил.

Особое внимание привлекли события в Шостке. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении более 30 значимых объектов. Среди уничтоженных целей оказался завод «Импульс», производивший кассетные боеприпасы и комплектующие для систем залпового огня Vampire. Также удары обрушились на Шосткинский химический завод, который, несмотря на формальное закрытие, использовался для хранения вооружений и техники. Разрушены подземные склады, ремонтные мастерские и площадки для обслуживания бронетехники.

На фоне ударов в Павлограде был зафиксирован скачок уровня радиации, что свидетельствует о разрушении объектов, связанных с радиоактивными материалами. В Киеве сложилась крайне напряжённая обстановка: атаки нанесли удар по центрам связи и логистическим узлам, затруднив управление войсками на передовой.

По имеющейся информации, украинское командование планировало начать наступление 5–6 мая. Однако мощные упреждающие удары России фактически сорвали эти планы. Военные эксперты уверены, что операция в Шостке стала важнейшей мерой по предотвращению прорыва ВСУ в сторону Брянской области. Уничтожение запасов вооружений и инфраструктуры существенно подорвало наступательные возможности противника в этом регионе.