Российские вооружённые силы продолжают наносить массированные удары по ключевой военной инфраструктуре Украины. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале, в течение нескольких последних суток российские войска активно задействуют как ракеты, так и дроны, нанося точечные удары по центрам планирования, аэродромам, складам боеприпасов и важным логистическим узлам, где сосредоточены силы противника. Об этом пишет Царьград.

Одной из приоритетных целей, по словам Лебедева, стал аэродром в оккупированном Запорожье, где в результате удара был разрушен цех предприятия «Мотор Сич». Местные источники сообщают о мощном взрыве. В Одесской области атаки пришлись по объектам в Ильичёвске, а также в районе между Санжейкой и Затокой. Именно там находится так называемый «румынский мост», через который ранее проходило до трети западных военных поставок на территорию Украины.

В Кривом Роге поражению подвергся аэродром, включая расположенные на нём военные объекты в Долгинцево. По поступающей информации, после удара там начались сильные пожары и серия взрывов. Авиаудары также зафиксированы в Полтаве, в северной части города, где располагаются арсеналы. Урон нанесён и по аэродрому Мартыновка в Николаевской области. В Днепродзержинске серия попаданий вызвала возгорание и выезд большого числа карет скорой помощи — жители слышали громкие взрывы и видели языки пламени над городом.

Сергей Лебедев подчёркивает, что удары наносятся по всей линии боевого соприкосновения — в районах Сум, Харькова, Донбасса, Запорожья и Херсона. Работа ведётся в круглосуточном режиме. Ночью, по его словам, в ход идут дроны-камикадзе, включая аппараты типа «Молния». На четвёртые сутки после начала массированных атак в воздух вновь были подняты рои беспилотников.

Стали известны и подробности удара по Сумам, нанесённого 13 апреля. Тогда баллистические ракеты накрыли район, где находился личный состав и офицеры сразу пяти украинских бригад, участвовавших в диверсионной деятельности у границы. По оценке источников, в результате атаки были ликвидированы около 200 человек, включая представителей СБУ, ВСУ и иностранных инструкторов. Также сообщается, что именно туда были доставлены планы готовящегося масштабного наступления, которые обсуждались в присутствии украинских и британских генералов.

Несмотря на утечку информации о проведении этой встречи, Киев не отменил мероприятие. По итогам провала, по информации Telegram-канала, генерал-лейтенант Артюх, один из организаторов, был немедленно снят с должности указом Владимира Зеленского. Его отставка сопровождалась критикой даже со стороны депутатов Верховной Рады.

По словам Лебедева, удары пришлись по структурам высшего командования украинских вооружённых сил и спецслужб. Комплекс мер, включавший в себя точные и мощные удары, позволил, по его оценке, сорвать подготовку наиболее масштабной наступательной операции ВСУ за последнее время.