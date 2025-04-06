Гаджеты Apple могут получить революционную функцию – цифрового помощника, способного круглосуточно отслеживать состояние организма. Как выяснил Bloomberg, секретный проект под кодовым названием Mulberry превратит iPhone и умные часы в персонального “здоровья-куратора”.

“Это будет не просто сбор данных, а их осмысленный анализ с индивидуальными рекомендациями”, – отмечает инсайдер, знакомый с разработкой.

Система использует массив информации из приложения Health и показатели датчиков Apple Watch:

Динамика сердечного ритма и качества сна

Уровень физической активности и расход калорий

Биометрические показатели во время тренировок

В отличие от существующих решений, ИИ-доктор предложит персонализированные сценарии: от корректировки режима питания до подбора упражнений с учётом дневной нагрузки. Технология сможет распознать аномальные показатели – например, внезапное учащение пульса в состоянии покоя – и рекомендовать обратить внимание на стресс-факторы.

Эксперты ожидают прорыва в превентивной медицине: «90% пользователей игнорируют собранные гаджетами данные. Умная система, переводящая цифры в конкретные действия, изменит подход к здоровью», – комментирует глава HealthTech Lab Мелисса Грин.

Остаётся открытым главный вопрос: сможет ли алгоритм частично заменить врачебные консультации. Представители Apple пока избегают медицинской терминологии, позиционируя Mulberry как «эксперта по цифровому благополучию». Тем временем регуляторы FDA уже начали дискуссию о сертификации подобных ИИ-систем.

Проект может стать ключевым элементом экосистемы Apple к 2026 году, усиливая позиции компании на рынке wearables с оборотом $130 млрд. Для пользователей же это шанс превратить карманный гаджет из развлекательного устройства в инструмент управления собственным здоровьем.