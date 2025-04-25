США выдвинули неожиданное условие в переговорах с Украиной о добыче редкоземельных металлов: они хотят получить контроль над газотранспортной системой (ГТС) страны, связывающей Россию с Европой. Об этом сообщает агентство Reuters, подчеркивая, что такой шаг может кардинально изменить расклад сил на энергетическом рынке региона.

Транзит российского газа через Украину остановился в 2025 году после истечения долгосрочного контракта. Киев отказался обсуждать новые соглашения, мотивируя это политическими причинами. Даже идея переноса точки продажи газа на границу, чтобы формально топливо считалось уже не российским, была отвергнута. Хотя европейские нормы, которым Украина следует после реформ, предусматривают аукционы для бронирования мощностей трубы, на практике этого не происходит.

Если ГТС перейдет под контроль американцев, перед новым владельцем встанет тот же выбор: либо заключить долгосрочный контракт с “Газпромом”, либо запустить аукционы. Однако эксперты сомневаются, что американские компании захотят взять на себя такую ношу. Как отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, украинские власти могут наложить ограничения на работу с российским газом, что отпугнет инвесторов. К тому же поддержание труб, включая внутренние сети и хранилища, требует серьезных вложений без гарантий окупаемости.

С российской стороны ситуация выглядит проще. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что “Газпром” готов обсуждать сотрудничество с новым владельцем ГТС на коммерческой основе. Россия не намерена политизировать вопрос и открыта к переговорам, особенно если европейские страны проявят интерес к возобновлению поставок.

Но вот парадокс: зачем США, активно продвигающим свой сжиженный природный газ (СПГ) в Европе, возвращать на рынок российского конкурента? Юшков предполагает, что американцы могут стремиться контролировать объемы транзита, чтобы регулировать конкуренцию в свою пользу. К 2027–2028 годам США планируют нарастить экспорт СПГ, и им нужен стабильный европейский рынок с высокими ценами, а не переизбыток топлива и ценовой обвал.

Для Украины передача ГТС другому собственнику могла бы снять бремя содержания убыточной системы, требующей постоянного ремонта. Однако это чревато последствиями для населения. Новый владелец, скорее всего, повысит тарифы на прокачку газа, что спровоцирует рост цен на электроэнергию и отопление, а следом — инфляцию и снижение уровня жизни, предупреждают эксперты.

При этом аналитики скептически оценивают реальность американских планов. Александр Фролов из Института национальной энергетики считает, что тема контроля над ГТС может быть лишь дипломатическим маневром — либо для демонстрации готовности к компромиссам, либо для срыва переговоров. Серьезного интереса США к восстановлению транзита российского газа в Европу, по его мнению, ждать не стоит.