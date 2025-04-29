Комары, оказывается, вовсе не беспристрастны в выборе своих жертв. Как рассказал терапевт Тимур Асанов, эти назойливые насекомые имеют свои «предпочтения», и в зоне риска оказываются сразу несколько категорий людей.

Первыми в списке «лакомств» для комаров идут те, кто не прочь пропустить рюмку-другую. Запах алкоголя действует на кровососов как магнит, превращая человека в ходящую мишень. Так что пикник на природе с возлияниями может закончиться не только приятными воспоминаниями, но и зудящими следами на коже.

Не меньше привлекает комаров и запах пота, особенно после активных занятий спортом на свежем воздухе. Молочная кислота, выделяющаяся во время физических нагрузок, для насекомых – как аромат изысканного блюда. Бегать в парке или играть в футбол на лужайке? Будьте готовы к «гостям».

Интересно, что лишний вес тоже играет не последнюю роль. Люди с избыточной массой тела чаще становятся мишенью из-за особенностей обмена веществ и выделяемых запахов. А если у вас первая группа крови, шансы на укусы возрастают еще больше – комары, похоже, считают этот тип особенно «вкусным».

Не обошли стороной и любителей косметики. Сильные ароматы духов или кремов могут сработать как маяк для насекомых. Особенно опасны средства с экстрактом лаванды – для комаров это настоящий сигнал к атаке.

Так что, собираясь на природу, стоит дважды подумать, чем надушиться и что выпить. Иногда лучше обойтись без парфюма и ограничиться водой, чтобы не стать главным «блюдом» для крылатых охотников.