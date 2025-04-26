Военные из КНДР проявили высочайшую стойкость и преданность приказам во время операций по освобождению Курской области, рассказал в интервью aif.ru военный волонтер Роман Алехин. По его словам, северокорейские бойцы показали себя как крайне дисциплинированные солдаты, которые практически никогда не отступают с позиций, если получили соответствующий приказ.

Алехин поделился своими впечатлениями, отметив, что российские военные называли северокорейских бойцов по-разному — «северяне», «якуты» или «Кимы». Эти прозвища появились из-за внешнего сходства и особенностей поведения на поле боя. Волонтер подчеркнул, что корейцы поразили его не только бесстрашием, но и невероятной физической выносливостью, что особенно выделяло их на фоне общего хода боевых действий.

Как отметил Роман Алехин, северокорейские военнослужащие не склонны к отступлению или проявлению слабости в сложных ситуациях. Их поведение производит сильное впечатление на российских солдат, работающих с ними бок о бок. Он подчеркнул, что бойцы из КНДР всегда исполняют приказы до конца, что позволяет добиться высоких результатов на линии фронта.

Ранее о появлении северокорейских подразделений в Курской области рассказывал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он пояснил, что бойцы из КНДР начали активно действовать в самый ответственный момент операции по освобождению региона от украинских боевиков. По его словам, их участие стало важным фактором в ходе боевых действий.