На полигоне в Курской области, где воздух пропитан запахом пороха и сталью, морские пехотинцы 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота оттачивают мастерство. Поговорить с бойцами удалось журналистам издания “АиФ”.

Среди героев репортажа — Артём с позывным «Звезда», заместитель комбата по боевой подготовке. Он не понаслышке знает, что такое война: штурмы, потери, боль. «На войне нет романтики, — отрезает он. — Только суровая правда, когда видишь, как рядом падают боевые товарищи».

Артём на передовой с первых дней спецоперации. Путь его бригады пролегал через Чернобыль, мосты Припяти, вплоть до села Мощун, что в двух шагах от Киева. А весной 2022-го морпехи сражались в Мариуполе. Там, в городских боях, «Звезда» с бойцами пробивался к «Азовстали» через минные поля, без сапёров. Однажды, выполняя задачу, они случайно зашли во Дворец спорта вместо Дома культуры. «В штабе были в шоке, — смеётся Артём. — Мы оказались первыми на „Азовстали“. Правда, долго там не удержались — пришлось отходить».

Сегодня на полигоне под Курском морпехи не только тренируются, но и изучают трофеи. Один из них — американская БМП «Брэдли», захваченная в селе Казачья Локня. «Вэсэушники открыли по нам огонь, но мы быстро их подавили дроном-камикадзе, — рассказывает „Звезда“. — Экипаж бросил машину и сбежал. А наши умельцы восстановили её. Теперь используем для обучения, чтобы бить врага его же оружием».

В Курской области Артём оказался недавно, после госпиталя. На Харьковском направлении он получил тяжёлую контузию. «Только освободили село, начали отходить, и нас накрыло, — вспоминает он. — Один матрос восемь километров нёс меня на себе». О своих бойцах «Звезда» говорит с теплотой и гордостью, особенно о новобранцах, которые с каждым днём становятся закалённее.

Один из таких — 18-летний Стас с позывным «Бакс» из Чебоксар. Контракт он подписал сразу после дня рождения, не сказав родителям, пока всё не оформил. «Почему я не могу помочь нашим? — думал он. — Каждый боец на счету». Первый штурм в Курской области два месяца назад открыл ему глаза на войну. «Шли под огнём, через болота, кассетные боеприпасы рвались рядом, — делится Стас. — Но я понял: нельзя отступать. Мы зачистили позиции и закрепились».

Стас уже подметил слабости врага. «Если надавить, вэсэушники бегут, — говорит он. — Один раз у товарища патроны кончились, у противника тоже. Тот достал нож, а украинец просто сбежал. Зря — дрон-камикадзе его догнал. Лучше бы сдался».

Но не только боевые навыки держат бойцов на плаву. У морпехов есть походный храм, а в нём — икона Николая Чудотворца, спасённая из оккупированного храма в Донбассе. «Мы узнали, что вэсэушники устроили там склад, — рассказывает Михаил с позывным „Тринадцатый“. — Решили эвакуировать икону. Однажды под обстрелом товарищ нёс её на руках, лёг на землю, закрыл глаза. Когда всё стихло, вокруг деревья посекло осколками, а ему и иконе — ни царапины».

Для Михаила число 13 — счастливое. «Моё имя переводится как „говорящий с Богом“, — объясняет он. — А на Тайной вечере было 12 апостолов и 13-й — Христос. Я верю, что с таким позывным защита свыше мне обеспечена».