Американское издание 19FortyFive опубликовало материал, в котором утверждается, что российский истребитель Су-35 в процессе создания в 1990-х годах “едва не потерпел неудачу”.

Обозреватель Рубен Джонсон пишет, что самолет Су-27М, который стал основой для Су-35, с момента своего появления в начале 1990-х прошел через значительные изменения.

По данным публикации, первоначальная версия столкнулась с трудностями в производстве и не вызвала интереса на экспортном рынке. Это, как утверждает автор, вынудило компанию “Сухой” провести масштабную модернизацию и ребрендинг самолета в 2000-х годах.

Джонсон в своей статье напоминает, что в результате модернизации Су-35С получил усовершенствованные двигатели, обновленную систему управления вектором тяги и новую радиолокационную станцию.