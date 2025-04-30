В свои 103 года жительница Великобритании Дороти Кэтл продолжает радоваться жизни и делиться простыми истинами. Недавно она отпраздновала очередной день рождения на морском берегу, наслаждаясь солнцем, близкими и любимым блюдом. А секрет своего долголетия, как оказалось, британка видит в обычной еде, доступной каждому.

Дороти родилась в 1922 году в небольшой деревушке Пампхилл в графстве Дорсет. За свою долгую жизнь она успела поработать в пекарне и даже основать собственный бизнес в сфере кейтеринга. С мужем, которого встретила еще в 12 лет, они прожили душа в душу более 70 лет. Сегодня у Кэтл двое детей, трое внуков и пятеро правнуков, которые стали ее главной гордостью.

День рождения в этом году Дороти встретила не дома, а на пляже. Администрация дома престарелых, где она сейчас живет, организовала для нее особенный выезд. У моря именинница с удовольствием съела порцию фиш-энд-чипс — традиционного британского угощения — в окружении друзей и семьи.

Но что же помогает этой удивительной женщине оставаться в форме и сохранять ясность ума? Ответ прост и неожиданен. «Я всегда ела много рыбы и овощей. Это и есть мой секрет», — поделилась Кэтл с улыбкой. Никаких сложных диет или дорогих добавок — только здоровая пища, проверенная временем.

После прогулки по побережью Дороти ждал еще один сюрприз. В доме престарелых для нее устроили теплую вечеринку, где собрались сотрудники и другие жители. Поздравления, смех и воспоминания сделали этот день по-настоящему незабываемым.

История Дороти Кэтл напоминает: иногда самые простые вещи — правильное питание, любовь близких и радость от каждого дня — способны творить чудеса. И, возможно, именно в этой простоте кроется ключ к долгой и счастливой жизни.