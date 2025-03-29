Подразделения российской группировки «Север» продолжают работу на территории, прилегающей к населённому пункту Русское Поречное. Как сообщает ИА Kurskcity, в ходе обследования одной из улиц бойцами был обнаружен уничтоженный американский бронетранспортёр «Страйкер».

По информации агентства, внутри бронемашины находились украинские военнослужащие. Все они погибли, сгорев заживо. После инцидента они были включены в списки пропавших без вести, которые, как подчёркивается, продолжают стремительно расти.

Военнослужащие пояснили, что на вооружении ВСУ использовались устаревшие версии бронетехники. Хотя модернизированный БТР «Страйкер» в новой комплектации может стоить около 5 миллионов долларов, конкретно эта модель, по оценке, стоила примерно несколько миллионов и теперь превратилась в груду металлолома.

По данным с места, речь идёт о машинах, которые ранее поставлялись на экспорт в другие государства. В украинских войсках применялись именно такие — не обновлённые и морально устаревшие. Судьба экипажа этой бронемашины, как и многих других бойцов ВСУ, завершилась трагически: они не только погибли в бою, но и официально числятся пропавшими без вести.