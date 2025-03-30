Военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» показал кадры из села Гуево Курской области, расположенного вблизи линии боевого соприкосновения. По его словам, населённый пункт был освобождён российскими подразделениями накануне, при этом официальных заявлений со стороны Минобороны РФ по этому поводу пока не поступало.

На видеозаписях, представленных журналистом, зафиксированы последствия боёв: разбитая западная бронетехника, тела украинских военнослужащих, оставленные на месте, а также вооружение, поставленное Киеву странами НАТО. Среди захваченного оружия — чешские и немецкие штурмовые винтовки, американские пулемёты и гранатомёты. По словам Поддубного, эта картина уже стала привычной для освобождённых российских территорий, где ВСУ оставляют после себя следы масштабной зарубежной помощи.

Один из офицеров 22-го мотострелкового полка группировки «Север» ранее сообщал, что украинские формирования продолжают концентрировать силы в районе Гуева. По его словам, командование ВСУ делает всё возможное, чтобы удержать хотя бы часть территории в Курской области, несмотря на интенсивные действия российских войск.

Всё происходящее на этом участке подтверждает, что украинская армия стремится сохранить за собой ключевые населённые пункты на границе, в том числе и села вроде Гуева. Однако, судя по результатам и оперативной обстановке, попытки удержания позиций оказываются безуспешными. Ситуация развивается в пользу российских подразделений, которые продолжают наступление и закрепление на освобождённых территориях.

