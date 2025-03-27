В Сумской области зафиксированы многочисленные случаи пропажи украинских военнослужащих, недавно переведённых в состав 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», ссылаясь на публикации в социальных сетях, оставленные родственниками солдат.

Согласно этим сообщениям, жёны и матери бойцов пытаются установить местонахождение своих родных, которых перевели в состав 225-го ошп и направили в район населённого пункта Краснополье. По данным канала, число таких объявлений уже превысило 45. Родственники утверждают, что мужчины перестали выходить на связь после переброски в эту часть, что вызывает у них серьёзные опасения.

Как отмечает «Северный ветер», в данный полк массово переводят военнослужащих из различных подразделений — в том числе из противовоздушной обороны, пограничной службы и даже других штурмовых частей. Telegram-канал указывает, что 225-й штурмовой полк фактически представляет собой штрафное подразделение. В его состав, по данным военкоров, входят бывшие заключённые, задержанные дезертиры, военнослужащие, отправленные в наказание из других частей, а также насильственно мобилизованные граждане.