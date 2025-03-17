Гонконг — город небоскрёбов и возможностей. Этот финансовый центр связывает мир с Китаем, где живёт свыше 1,4 миллиарда человек. Для российских предпринимателей, чьи пути на Запад затруднены санкциями, он стал настоящей находкой. В 2023 году торговля между Россией и этим регионом подскочила на 15%, достигнув 1,2 миллиарда долларов. Начать поможет регистрация фирмы от Easy Payments, что сделает старт бизнеса более легким.

Чем Гонконг притягивает предпринимателей из России

Этот город радует низкими налогами и свободой действий. Местный сбор с прибыли — всего 16,5%, тогда как в России — 20%. Переводить деньги за рубеж можно без преград. Экономика растёт уверенно: в 2024 году ВВП прибавил 2,8%, а в 2025 обещают подъём на 2–3%. Пока экспорт в Европу из России рухнул с 55% в 2019 году до 20% в 2023-м, Гонконг превращается в мост к Азии. Здесь легко дышится тем, кто ищет новые горизонты.

Первые шаги: регистрация фирмы

Создать компанию в Гонконге — дело пары дней. Обычно выбирают частную фирму с ограниченной ответственностью. Нужны лишь копия паспорта и доказательство адреса. Заявку подают через интернет-портал Реестра компаний. Цена вопроса — от 260 долларов. С октября 2022 года данные о владельцах стали скрывать, так что стоит заранее проверить партнёров через юристов или базу Hong Kong Business Register. Это спасёт от лишних хлопот.

Деньги в деле: открытие счёта

Без банковского счёта в Гонконге не обойтись. Большинство — 70% иностранных бизнесов — доверяют HSBC или Standard Chartered. Эти банки удобны для операций с юанями, ведь Китай занимает 60% местной торговли. Но санкции мешают: 30–40% российских заявок отклоняют. В 2022 году HSBC ужесточил контроль над фирмами с владельцами из России. Чтобы не провалиться, лучше привлечь консультантов и собрать бумаги: план действий, справку о доходах, подтверждение чистоты средств.

Подводные камни

Проблемы поджидают на каждом шагу. Санкции тормозят не только банки, но и поставки технологий — в 2023 году 15% российских фирм попали под проверки. Местные ценят точность и ясные договорённости, а это не всегда сильная сторона приезжих. Подделки — ещё одна беда: в 2022 году контрафактный рынок достиг 300 миллионов долларов. Нарушил правила — плати штраф до 64 000 долларов или закрывай лавочку.

Мост в будущее

Гонконг манит доступом к половине населения Земли. Лёгкие налоги, быстрая регистрация и крепнущая экономика — его козыри. В 2023 году 120 российских компаний обосновались здесь, нарастив экспорт на 200 миллионов долларов. Siberia Taiga показала: с умом подойдёшь к спросу и связям — победа в кармане. Этот город — не просто запасной путь, а точка взлёта для тех, кто смотрит на Восток.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Российские предприниматели всё чаще поглядывают на Гонконг, видя в нём шанс расширить горизонты. Ниже собраны ответы на ключевые вопросы:

Как завести счёт в банке? Банки вроде HSBC попросят бизнес-план и подтверждение, что средства чистые. Из-за санкций лучше позвать консультанта, чтобы всё прошло гладко.

Где искать местных партнёров? Русский бизнес-клуб или события от InvestHK — отличные места для знакомств. Выставки, такие как Hong Kong Trade Fair, тоже помогают завязать полезные связи.

Что здесь покупают охотно? Натуральное, вроде кедровых орехов или мёда, идёт на ура. Рыба и IT-продукты тоже в спросе, особенно если есть эко-метка.

Эти подсказки дают ясную картину, как российским бизнесменам шагнуть в Гонконг. Главное — присмотреться к местным нюансам и действовать с головой.

Гонконг — это пропуск в азиатский мир для тех, кто не боится пробовать новое. С хорошей подготовкой здесь можно не просто удержаться, а по-настоящему вырасти.