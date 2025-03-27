В ночь на 27 марта в ряде украинских городов прогремели взрывы, вызванные ударами российских беспилотников. Особенно серьёзные разрушения зафиксированы в Днепропетровске, где было не менее 12 прилётов дронов типа «Герань». Об этом сообщает «Военное обозрение».

По информации источника, основной удар пришёлся по местам размещения переброшенных в город военных грузов. В результате точного попадания были поражены объекты, на которых хранились техника, вооружение и боеприпасы. Детонация боезапаса вызвала обрушение одного из складских комплексов. Пожары, возникшие после взрывов, продолжаются, и в настоящее время на территории ударов остаются очаги возгорания.

Согласно заявлению, опубликованному в «Российской газете», нанесённые удары соответствовали обязательствам Вооружённых сил Российской Федерации и были направлены исключительно по военным объектам. Ведомство подчёркивает, что действия российских подразделений не затрагивали гражданскую инфраструктуру.

Помимо Днепропетровска, удары российских беспилотников были также зафиксированы в Киеве, Сумах и Харькове. Все цели, как отмечается, относились к военной инфраструктуре.

