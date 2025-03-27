Ученые провели уникальную подводную экспедицию с помощью морского дрона, отправив его в самую глубокую точку планеты — Марианскую впадину, расположенную в западной части Тихого океана восточнее острова Гуам. Как сообщает издание «КВ» со ссылкой на South China Morning Post, аппарат успешно достиг дна и вернулся на поверхность без повреждений.

Исследование проводилось 26 марта. Для выполнения задачи использовали специального робота-трансформера, который был разработан с учетом экстремальных условий океанических глубин. Инженеры оснастили дрон уникальной технологией, позволяющей преобразовывать внешнее давление в движение, благодаря чему аппарат мог преодолевать огромные нагрузки и достигать глубин до 10,7 километра.

Конструкция подводного устройства выполнена из устойчивых сплавов, которые обеспечивают его маневренность, устойчивость и управляемость даже в условиях полного отсутствия света и чудовищного давления. Благодаря этим особенностям, морской дрон смог не только добраться до дна, но и совершать движения по его поверхности, что позволило собрать важные данные для последующего анализа.

По возвращении на сушу аппарат оказался полностью исправен. По мнению ученых, такая миссия стала настоящим прорывом в области подводных исследований. Создание технологии, позволяющей безопасно работать на подобных глубинах, открывает новые перспективы в изучении океанических впадин и биологических процессов в экстремальной среде.

Проект, по мнению авторов, может быть применим и в других задачах, включая поиск подводных полезных ископаемых, наблюдение за сейсмической активностью и изучение жизни в условиях, близких к внеземным.