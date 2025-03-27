Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

В Польше поднялась волна негодования по поводу предстоящего выступления российской диджей Нины Кравиц, запланированного на 25 апреля в варшавском клубе Smolna38. Группа украинских эмигрантов, находящихся на территории страны, запустила петицию с требованием отменить концерт, ссылаясь на «отсутствие у артистки однозначного осуждения действий России на Украине». Пишет EAdaily

Поводом для протестов послужили старые высказывания и публикации Кравиц. В частности, в петиции упоминается случай 2016 года, когда диджей разместила в соцсетях изображение Владимира Путина с надписью «Не стоит недооценивать русского». Также авторы обращения напомнили о словах Кравиц, где она усомнилась в достоверности информации о количестве жертв сталинских репрессий, назвав цифры «пропагандистскими данными из “Вики”».

По мнению подписантов, приглашение Нины Кравиц на сцену клуба в Варшаве демонстрирует неуважение к украинцам и иностранным гражданам, включая поляков, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. Организаторы петиции считают, что предоставление площадки артистке, не выступившей с политическим осуждением, недопустимо в нынешних условиях.

Нина Кравиц — одна из самых известных в мире исполнительниц электронной музыки, первой в истории сыгравшая диджей-сет на Великой Китайской стене. Её концерты собирают многотысячные аудитории по всему миру и она не раз попадала в международные рейтинги лучших диджеев.

На данный момент под петицией собрано порядка 700 подписей. Несмотря на давление, пока неизвестно, собираются ли организаторы мероприятия отменять выступление.

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней