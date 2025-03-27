В Польше поднялась волна негодования по поводу предстоящего выступления российской диджей Нины Кравиц, запланированного на 25 апреля в варшавском клубе Smolna38. Группа украинских эмигрантов, находящихся на территории страны, запустила петицию с требованием отменить концерт, ссылаясь на «отсутствие у артистки однозначного осуждения действий России на Украине». Пишет EAdaily

Поводом для протестов послужили старые высказывания и публикации Кравиц. В частности, в петиции упоминается случай 2016 года, когда диджей разместила в соцсетях изображение Владимира Путина с надписью «Не стоит недооценивать русского». Также авторы обращения напомнили о словах Кравиц, где она усомнилась в достоверности информации о количестве жертв сталинских репрессий, назвав цифры «пропагандистскими данными из “Вики”».

По мнению подписантов, приглашение Нины Кравиц на сцену клуба в Варшаве демонстрирует неуважение к украинцам и иностранным гражданам, включая поляков, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. Организаторы петиции считают, что предоставление площадки артистке, не выступившей с политическим осуждением, недопустимо в нынешних условиях.

Нина Кравиц — одна из самых известных в мире исполнительниц электронной музыки, первой в истории сыгравшая диджей-сет на Великой Китайской стене. Её концерты собирают многотысячные аудитории по всему миру и она не раз попадала в международные рейтинги лучших диджеев.

На данный момент под петицией собрано порядка 700 подписей. Несмотря на давление, пока неизвестно, собираются ли организаторы мероприятия отменять выступление.