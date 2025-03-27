Китайские энергетические компании могут получить ощутимую выгоду от текущей газовой ситуации в Европе. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, в 2025 году мировой рынок сможет обеспечить лишь 25–27 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), при этом потребность Евросоюза составляет 35–45 миллиардов кубометров. Причины дефицита — остановка транзита российского газа через Украину, низкий уровень запасов в ПХГ Европы и истощенные хранилища на территории Украины. Пишет EAdaily.

Треть из возможных объемов поставок уже законтрактована китайскими компаниями, что создает для них выгодные условия для перепродажи газа европейским потребителям по более высокой цене. Эта схема позволяет Пекину не только заработать на экспортных поставках, но и обходить 15-процентную пошлину, введенную на импорт американского СПГ в ответ на торговые меры США. Кроме того, рост объемов поставок по газопроводу «Сила Сибири» покрывает внутренние потребности Китая, что позволяет направлять и российский СПГ в Европу. В частности, доля китайских инвесторов в проекте «Ямал СПГ» составляет почти 30 %, и законтрактованные поставки также могут остаться в Европе из-за запрета на перевалку российского СПГ в европейских портах.

Крупнейший вклад в мировой экспорт СПГ в этом году внесет американский завод Plaquemines LNG компании Venture Global, чьи мощности достигли 20 млрд кубометров в год. Около 35 % его продукции уже зарезервированы китайскими Sinopec, CNOOC и China Gas. Также в строй вводятся третья очередь Corpus Christi, канадский проект Canada LNG (15 % в нем принадлежит PetroChina) и африканский GTA. В совокупности они вряд ли компенсируют потребности Европы, что делает перепродажу газа Китаем крайне вероятной.

Внутри самих США ситуация тоже непростая: несмотря на рост добычи до 89,6 млрд кубометров в месяц, внутренние резервы газа оказались на 27 % ниже прошлогодних. Это привело к повышению цен до $180 за тысячу кубометров к декабрю 2024 года. Как пояснил Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности, в условиях долгосрочных контрактов и ограниченного влияния на экспортные доходы, США рискуют столкнуться с ростом расходов для собственной промышленности, в то время как на газовом дефиците в ЕС заработают китайские трейдеры.