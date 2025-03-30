Президент США Дональд Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс продолжают проявлять активный интерес к Гренландии, которая юридически остаётся автономной территорией в составе Королевства Дания. Однако ситуация может кардинально измениться. Недавно жители острова, численность которых составляет около 56 тысяч человек, отдали голоса за политические силы, выступающие за полную независимость от Копенгагена. Следующим шагом, как отмечают наблюдатели, может стать проведение референдума о присоединении к Соединённым Штатам. Пишет Блокнот.

Корреспондент «Аргументов и фактов» Георгий Зотов отмечает, что в самой Дании риторика вокруг гренландского вопроса резко изменилась. Если в начале года датские издания публиковали эмоциональные материалы с призывами «не отдать ни пяди», то теперь многие СМИ стали высказывать противоположную точку зрения. Всё чаще звучат аргументы о том, что Гренландия не приносит стране пользы, ежегодно требует огромных финансовых вливаний — около полумиллиарда евро — и при этом регулярно выдвигает требования о расширении автономии.

На фоне этого смена акцентов в датских медиа выглядит как сознательная подготовка общества к возможному отказу от острова. Позиция смещается от решительного сопротивления к почти демонстративному равнодушию: «пусть берут, нам же лучше», — такой лейтмотив теперь всё чаще встречается в комментариях. В публичной риторике Гренландия начинает восприниматься как обременительная территория, от которой Дания сможет избавиться с выгодой, переложив расходы на США.

Сценарий, при котором остров отойдёт к Америке «по просьбам трудящихся», выглядит для Вашингтона вполне реалистичным. Как подчёркивает Зотов, формальный путь может быть построен через референдум о независимости, затем — голосование за вхождение в состав США. Такой процесс займёт несколько лет, и его кульминацию можно будет приурочить к президентской кампании 2028 года, что создаст дополнительные электоральные бонусы для республиканцев.

Военное вмешательство, по мнению обозревателей, здесь не потребуется — США способны провести юридическое оформление и получить территорию, не прибегая к силовому сценарию. В условиях, когда датские СМИ уже фактически согласились с возможной утратой Гренландии, сопротивление Копенгагена — даже на словах — выглядит всё менее вероятным. При этом американская сторона получит в своё распоряжение регион с богатейшими ресурсами и стратегически важным арктическим расположением — то, что Дания и не рассчитывала развивать собственными силами.