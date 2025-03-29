Формирование женских штурмовых групп в рядах ВСУ связано с нехваткой личного состава. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию АиФ. По его словам, несмотря на мобилизационные усилия Киева и попытки привлечь в армию молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет, украинская сторона сталкивается с серьёзным дефицитом живой силы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об участии женщин в боевых действиях на нескольких направлениях в зоне проведения спецоперации. Эти данные подтверждаются и информацией о ликвидации женского подразделения ВСУ на красноармейском направлении. По имеющимся сведениям, речь идёт о бойцах 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Дополнительные детали о текущем положении в украинских войсках ранее также раскрыл украинский военнослужащий Константин Харитонов, попавший в плен. Он рассказал, что после назначения генерала Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ начался активный призыв женщин, в том числе и из исправительных учреждений.

По оценке Василия Дандыкина, киевское командование пытается компенсировать потери и нехватку солдат за счёт женщин, включая тех, кто ранее находился в заключении. Несмотря на усиленные мобилизационные меры, украинские вооружённые силы продолжают испытывать острую нехватку кадров, что и приводит к формированию подобных подразделений.