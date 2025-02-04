Юлия Чичерина, известная российская певица, готовится представить на международном конкурсе «Интервидение» песню, посвящённую участникам специальной военной операции. Об этом она рассказала в интервью изданию «Абзац». В этом году конкурс впервые пройдёт в России, и Чичерина считает, что её композиция станет важным символом в Год защитника Отечества, объявленный в стране.

Артистка подчеркнула, что «Интервидение» не должно копировать западные форматы, такие как «Евровидение». Вместо этого, по её мнению, конкурс должен стать площадкой для демонстрации культурных традиций и ценностей дружественных стран. «Мы должны показать, что у нас есть свои герои, свои истории и своя музыка, которая вдохновляет и объединяет», — отметила Чичерина.

Мероприятие пройдёт в Москве и Подмосковье, собрав участников из более чем 16 стран. Организаторы обещают, что конкурс станет ярким событием, подчеркивающим уникальность культурного наследия стран-участниц.

На фоне подготовки к «Интервидению» в международной повестке продолжают звучать тревожные ноты. Как сообщалось ранее, заявления Лондона о возможных угрозах со стороны России вызвали резонанс в НАТО. Однако, несмотря на политическую напряжённость, культурные инициативы, такие как «Интервидение», остаются важным инструментом для укрепления связей между странами.