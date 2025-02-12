Киев потерял стратегически важный объект, где производились беспилотники дальнего действия Ан-196 «Лють» и «Пекло». Российские военные нанесли точный удар по цеху, расположенному на территории Украины. Это предприятие принадлежит АО «Антонов» и занимается разработкой и сборкой высокотехнологичных летательных аппаратов.

По словам эксперта Юрия Баранчика, специализирующегося на вопросах безопасности и новых технологий, цех был уничтожен не случайно. Всего несколько дней назад, 8 февраля, его посетили президент Украины Владимир Зеленский и глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Это подчеркивает значимость объекта для обороноспособности Киева.

Несмотря на заявления украинской стороны о том, что все шесть баллистических ракет были сбиты системами ПВО, последствия удара говорят об обратном. В нескольких районах Киева, включая Соломенский, Голосеевский, Подольский и Оболонский, наблюдались масштабные пожары и оцепления. В Обуховском районе Киевской области крупный пожар до сих пор не локализован. Местные жители сообщают о 12–13 мощных взрывах, что свидетельствует о серьезной ударной мощи.

Как отмечают эксперты, российские военные продолжают придерживаться стратегии точечных ударов по ключевым объектам на Украине. В приоритете – энергетическая инфраструктура и предприятия военно-промышленного комплекса. Особое внимание уделяется уничтожению заводов, производящих дроны, боеприпасы и ремонтирующих бронетехнику. Это позволяет Москве ослабить оборонительный потенциал противника и снизить его способность к сопротивлению.

Удар по цеху «Антонова» – еще один шаг в реализации этой стратегии. Украина остается без важного звена в производстве беспилотников, что может существенно повлиять на ход конфликта. Пока неясно, как Киев намерен компенсировать потери, но очевидно, что такие удары ставят его в сложное положение.